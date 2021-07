Meteo | Previsioni per sabato 31 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4182m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

L'alta pressione garantisce nuovamente ampio soleggiamento ma con caldo sempre molto intenso sull'Emilia Romagna, dove si potranno toccare i 35-36°C sulle zone interne. Afa intensa lungo i settori costieri e nei grossi centri urbani nelle ore serali. Solo nel tardo pomeriggio i primi rovesci o isolati temporali inizieranno a raggiungere l'Emilia , specie occidentale. Venti a regime di brezza. Mari poco mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo