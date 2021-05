Meteo | Previsioni per lunedì 31 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2413m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in regione

L'Emilia Romagna rimane esposta a correnti nord orientali relativamente fresche, provenienti dalla Russia in scorrimento lungo il bordo dell'alta pressione sbilanciata sul Nord Europa. Al mattino troveremo nuvolosità irregolare in transito, ma in un contesto ovunque asciutto; nel pomeriggio ampi rasserenamenti attesi su pianure e fascia costiera, mentre potremo avere addensamenti ridosso dei rilievi appenninici. Temperature stazionarie, con massime in genere non oltre i 23-24°C. Venti da deboli a moderati in prevalenza da Est-Nordest, con rinforzi sulle coste. Mare poco mosso o localmente mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo