Meteo | Previsioni per martedì 31 maggio

A Modena domani cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3358m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Tempo instabile al pomeriggio sull'Emilia Romagna in primis su fascia appenninica poi in estensione alle pianure, specie quelle centro-orientali. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Temperature massime fino a 27-28°C. Previsioni a cura di 3b meteo