Meteo | previsioni per mercoledì 31 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Apice dell'anticiclone africano sull'Emilia Romagna per una giornata stabile e assolata, al più poco nuvolosa e con qualche foschia mattutina su coste e pianure. Ulteriore lieve rialzo termico, punte di 25-26°C, decisamente più fresco lungo le coste. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso o calmo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

