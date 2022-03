Meteo | Previsioni per giovedì 31 marzo

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2185m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

In seno all'ampia saccatura in discesa dal Nord Europa muove una perturbazione da Ovest verso Est che coinvolge anche l'Emilia Romagna. Precipitazioni diffuse tra notte e mattino, localmente a carattere di rovescio e più abbondanti in Appennino; dal pomeriggio graduale cessazione delle piogge a partire da Ovest. Neve a tratti sin verso i 1300-1400m al mattino sull'Appennino emiliano, poi in rialzo. Temperature in ulteriore calo, specie sui settori appenninici e in Romagna. Venti fino a moderati in temporanea rotazione tra Ovest e Nordovest, ma in nuova rotazione da Sudovest in serata. Mare fino a mosso specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo