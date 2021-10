Meteo | Previsioni per domenica 31 ottobre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2911m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nuvolosità diffusa interesserà gran parte della regione, a causa del richiamo di correnti umide meridionali legate all'avvicinamento di una perturbazione atlantica da Ovest, seppur in un contesto ancora prevalentemente asciutto. da segnalare la possibilità di qualche pioviggine o debole pioggia in serata sull'Emilia occidentale. Temperature in generale lieve calo nei valori massimi. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo