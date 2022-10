Meteo | Previsioni per lunedì 31 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3546m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Sull'Emilia Romagna ancora prevalente stabilità grazie all'alta pressione Da segnalare tuttavia nel corso della giornata il transito di velature da Ovest verso Est.. Foschie o qualche locale banco di nebbia al primo mattino lungo il Po. Valori massimi ben sopra le medie stagionali, Venti deboli. Mare poco mosso.

