Meteo | Previsioni per martedì 4 agosto

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio per tutto l'arco della giornata. Qualche schiarita in più al mattino in Romagna e nel ferrarese. In serata tendenza a schiarire da ovest.

Precipitazioni: sparse, a carattere di rovescio o temporale. Maltempo in lento transito da ovest verso est con temporali concentrati maggiormente sull'Emilia al mattino e su Romagna tra pomeriggio e sera. Tende a migliorare da ovest in serata.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di 14/20°C e massime in diminuzione, con valori di 21/26°C.

Venti: deboli-moderati di direzione variabile. In prevalenza da Nord-Ovest. Mare: mosso.

Attendibilità previsione: media

Livello di allerta: nessuna

