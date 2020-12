Meteo | Previsioni per venerdì 4 dicembre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1642m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in Emilia-Romagna

Dopo una breve pausa una nuova perturbazione raggiungerà nel corso del giorno il Nord Italia. Al mattino nubi in rapido aumento con prime piogge sui settori emiliani occidentali. Nel corso del giorno le precipitazioni intensificano in particolare sui settori Emilia occidentali, e si estenderanno entro sera anche al resto dell'Emilia. Ai margini la Romagna dove il tempo sarà asciutto e senza precipitazioni di rilievo. Cumulate consistenti sui crinali appenninici, ma con limite della neve in rialzo dai 1400m fino ai 1800-2000m. Temperature in calo nei valori minimi con possibili locali gelate in pianura; in sensibile rialzo nei valori massimi su Romagna ed Emilia orientale. Venti moderati di Scirocco, tesi sulla Romagna con mare molto mosso.

Previsioni grazie a 3B Meteo

