Meteo | Previsioni per sabato 4 dicembre

A Modena domani cieli grigi o nebbiosi al mattino. peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge . Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2213m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Nuvolosità in nuovo progressivo aumento sulla regione, per via dell'avvicinarsi di un nuovo impulso instabile in ingresso da Nord che richiamerà correnti umide e instabili sud-occidentali, in grado di portare le prime precipitazioni nel pomeriggio in Appennino e localmente su pianure emiliane nonché entro sera in maniera più diffusa tra est Emilia e Romagna centro settentrionale. Neve in Appennino a quote medio-alte. Temperature massime stazionarie con clima prettamente invernale, minime in calo nottetempo. Ventilazione inizialmente sud-occidentale, in successiva rotazione da N-NE in serata. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo