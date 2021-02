Meteo | Previsioni per giovedì 4 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2870m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

L'alta pressione mantiene condizioni di stabilità ma con tempo piuttosto uggioso sull'Emilia Romagna, anzi; una distesa nuvolosa piuttosto compatta insisterà su gran parte della Regione, con qualche formazione nebbiosa nottetempo sulle pianure romagnole e scarse aperture. Temperature in rialzo nei valori massimi, specie in quota.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery