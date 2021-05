Meteo | Previsioni per martedì 4 maggio

A Modena domani giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2340m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il tempo si stabilizza sull'Emilia Romagna, a garanzia di una bella giornata con cieli sereni o al più temporaneamente velati duranti il pomeriggio-sera per il passaggio di nubi alte. Temperature in aumento nei valori massimi, punte fino a 22°C sulle pianure. Venti moderati da SO con rinforzi in Appennino e Romagna. Mari da mossi a poco mossi.

