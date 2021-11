Meteo | Previsioni per giovedì 4 nvembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1959m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La perturbazione giunta il giorno precedente si muove verso Nordest con piogge e rovesci diffusi in nottata, ma seguiti da un repentino miglioramento già nel corso della mattinata con rasserenamenti via via più ampi; farà eccezione maggiore varaibilità tra piacentino e ovest parmense con ancora possibilità per qualche piovasco in giornata. Temperature in calo in quota, in temporaneo aumento nei bassi strati, poi crollo serale. Venti a tratti ancora sostenuti tra Sudovest e Sud con raffiche anche forti su Appennino e Romagna, in progressiva attenuazione. Mare mosso ma con moto ondoso in lenta attenuazione.

Previsioni a cura di 3b Meteo