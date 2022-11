Meteo | Previsioni per venerdì 4 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2375m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

Un'intensa perturbazione avanza da Ovest portando tra la notte e il mattino un peggioramento del tempo sull'Emilia Romagna con rovesci e temporali, a tratti anche intensi, specie in Appennino. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio con ampi rasserenamenti. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in ulteriore calo, massime non oltre i 19-20°C.

Previsioni a cura di 3b Meteo