Meteo | Previsioni per lunedì 4 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3453m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Transita la parte attiva della perturbazione da Ovest verso Est con piogge e rovesci tra notte e mattino anche a sfondo temporalesco: fenomeni solo temporaneamente forti con picchi sino a 40-60mm sui crinali a confine con la Toscana; precipitazioni meno incisive sulla Romagna. Tra pomeriggio e sera maggiore variabilità con spazi assolati sulle pianure e al più locali acquazzoni; ancora precipitazioni piuttosto insistenti sui crinali appenninici. Temperature in lieve calo. Venti moderati a tratti forti in prevalenza da Sud. Mare mosso o molto mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo