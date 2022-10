Meteo | Previsioni per martedì 4 ottobre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3610m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

L'anticiclone garantisce un avvio di giornata stabile e soleggiato sull'Emilia-Romagna, eccezion fatta per locali banchi di nebbia o foschia su Piacentino, Parmense, Modenese e Reggiano tra la notte e l'alba. Da metà giornata cielo spesso velato dal transito di sterile nuvolosità alta e sottile a partire da Nord. Venti deboli orientali, in locale rinforzo lungo la costa romagnola. Massime fino a 23-24°C. Previsioni a cura di 3B meteo