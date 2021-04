Meteo | Previsioni per lunedì 5 aprile

A Modena domani giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1754m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

L'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità non prima del pomeriggio-sera, sino a cieli nuvolosi tra tarda sera e notte. Temperature frizzanti al mattino con qualche gelata in montagna. Ventilazione debole in rinforzo pomeridiano da SE; raffiche di Garbino in serata a ridosso dell'Appennino. Mare da poco mosso a mosso.

Gallery