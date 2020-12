Meteo | Previsioni per sabato 5 dicembre

A Modena domani giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 42.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1860m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in Emilia-Romagna

Una intensa circolazione ciclonica sull'Europa occidentale pilota una perturbazione sull'Emilia, responsabile di piogge e rovesci insistenti per gran parte del giorno; cumulate consistenti sui crinali appenninici, ma anche sulla pianura centrale emiliana; neve in Appennino anche sotto i 1000m sull'Appennino piacentino, quota neve in rialzo andando verso Est fino a 1600, 1800m. Fenomeni più deboli e intermittenti sulla Romagna. Temperature in netto rialzo in quota e sulla Romagna, in calo durante il giorno sull'Emilia. Venti tesi da Sud, forti in quota. Mare mosso o molto mosso.

Previsioni grazie a 3B Meteo

