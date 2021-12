Meteo | Previsioni per domenica 5 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 845m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Impulso freddo e instabile in discesa da Nord che porterà ancora instabilità in avvio di giornata sulla regione, con fenomeni sparsi che potranno assumere carattere nevoso sull'entroterra emiliano fin verso i 300-400 metri. Non escluso qualche episodio di pioggia mista a neve anche in pianura. Fenomeni in attenuazione tra pomeriggio e sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; temperature in ulteriore calo, clima freddo ovunque. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo