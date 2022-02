Meteo | Previsioni per sabato 5 febbraio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1528m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Residua instabilità fino al mattino, con possibili deboli piogge sulla Romagna e sull' Emilia orientale. Nuvolosità via via in diminuzione con ampie schiarite dai settori occidentali. Da segnalare nebbie o foschie tra notte e mattino in pianura. Temperature massime in calo, massime comprese tra i 9°C e gli 11°C. Ventilazione debole variabile. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo