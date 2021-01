Meteo | Le previsioni per martedì 5 gennaio 2021

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 833m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

In seno all'ampia circolazione ciclonica che abbraccia gran parte d'Europa e Italia, si approfondisce un nuovo vortice responsabile di una veloce passata di precipitazioni da Sud verso Nord anche sull'Emilia Romagna. Il richiamo di aria fredda favorirà nevicate a quote collinari se non a tratti mista alla pioggia in serata sull'Emilia occidentale sino in pianura. Temperature e in calo. Venti in rinforzo tra Sudest ed Est, in rotazione serale da Ovest sulla pianura emiliana. Mare mosso o molto mosso al largo.

