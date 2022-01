Meteo | Previsioni per mercoledì 5 gennaio

A Modena domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 36mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2011m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Fronte di passaggio sulla regione, in evoluzione dall'Emilia verso la Romagna. Piogge al mattino solo sul Piacentino in intensificazione nel pomeriggio ed estensione anche al resto della regione. Neve in calo sin verso i 700/800m sull'Appennino emiliano. Temperature in sensibile calo in quota. Venti sostenuti tra Libeccio e Maestrale. Mari tendenti a mossi. Previsioni a cura di 3b Meteo