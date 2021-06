Meteo | Previsioni per sabato 5 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3619m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in regione

Alta pressione ancora presente seppur in fase di cedimento. Giornata più variabile con rischio di primi fenomeni nel pomeriggio sulla dorsale appenninica in locale sconfinamento su vicine pianure e interne romagnole; nonché entro sera in arrivo sulle pianure settentrionali della regione. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo, punte fino a 32°C sulle pianure emiliane. Venti in regime di brezza prevalente. Mari poco mossi. Previsioni a cura di 3b Meteo