Meteo | Previsioni per lunedì 5 luglio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4446m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Dopo il passaggio instabile di domenica la pressione torna ad aumentare da ovest, determinando così condizioni di tempo più stabili e soleggiate sull'Emilia Romagna. Venti nord-occidentali con rinforzi sul mare, che sarà comunque poco mosso. Temperature stabili o in lieve aumento.

Previsioni a cura di 3b Meteo