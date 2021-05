Meteo | Previsioni per mercoledì 5 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2477m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio forti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni in Regione

Correnti leggermente più umide si affacciano sull'Emilia, portando una nuvolosità variabile e anche a qualche pioggia sull'Appennino emiliano; nel corso del pomeriggio qualche piovasco non escluso lungo il Po. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 23-24°C sulle pianure. Venti sostenuti da SO con forti raffiche in Appennino. Mari mossi al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery