Meteo | Previsioni per venerdì 5 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Sole prevalente al mattino salvo banchi di nebbia possibili lungo il Po. Tra pomeriggio e sera risale una perturbazione dal Centro, con nubi in progressivo aumento da Sudovest verso Nordest ma con al più qualche sporadica precipitazione in tarda serata su bassa Romagna e a ridosso dell'Appennino. Temperature in calo, specie nei minimi, localmente sotto i 2-3°C sulle aree rurali all'alba. Venti inizialmente deboli, poi in rotazione tra Nord e Nordest con rinforzi sulle coste. Mare da poco mosso a mosso, specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo