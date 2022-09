Meteo | Previsioni per lunedì 5 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4112m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Possibile instabilità pomeridiana localizzata sull'Appennino. Venti molto deboli orientali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Temperature massime non oltre i 30-31°C. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo