Meteo | Previsioni per sabato 6 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4199m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Giornata caratterizzata da tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull'Emilia-Romagna. Caldo intenso, con valori massimi che potranno raggiungere punte di 37-38°C in pianura. Da segnalare la locale variabilità diurna in Appennino, con temporali e rovesci sparsi, specie sui rilievi del piacentino e parmense. In serata attesa maggiore variabilità in pianura con nuvolosità via via più compatta e precipitazioni sparse, tra piacentino e parmense. Ventilazione fino a moderata dai quadranti orientali. Mare poco mosso.

