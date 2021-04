Meteo | Previsioni per martedì 6 aprile

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1253m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

giunge un'avvezione di aria ancor più fredda responsabile di un netto calo termico e di instabilità atmosferica. Precipitazioni tra notte e mattinata, specie su est Emilia e Romagna, in esaurimento dal pomeriggio. (eccezion fatta tra parmense e piacentino). L'ingresso dell'aria artica favorirà un veloce calo della quota neve sulle aree interne romagnole, tanto che qualche fiocco si potrà spingere fino in collina o a fondovalle. Temperature in forte calo dalla tarda mattinata. Venti tra moderati e forti nordorientali, Bora sulla Romagna con raffiche anche violente lungo le coste. Mare molto mosso o agitato dal pomeriggio.

Previsioni a cura di 3b Meteo

