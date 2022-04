Meteo | Previsioni per mercoledì 6 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2338m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo prevalentemente stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumento della nuvolosità e in serata deboli piogge sulla Romagna e sui settori appenninici. Ventilazione moderata di scirocco lungo le coste nel pomeriggio; moderata di libeccio in Appennino. Temperature massime fino a 17/18°C. Mare inizialmente poco mosso, poi mosso dalla sera.

