Meteo | Previsioni per lunedì 6 dicembre

A Modena domani tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 922m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Correnti di grecale rinnovano molte nubi e precipitazioni sparse sulla Romagna, specie meridionale, nevose a quote collinari; tendenza a miglioramento entro il pomeriggio con ampie aperture serali. Meglio altrove con più sole sin dal mattino, salvo locali foschie o banchi di nebbie sulle basse pianure emiliane. Venti sino a moderati di Grecale. Mare mosso. Temperature in lieve calo nei minimi, in contenuto rialzo nei massimi.

Previsioni a cura di 3b Meteo