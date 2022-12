Meteo | Previsioni per martedì 6 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2044m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una momentanea ripresa dell'anticiclone concede una breve tregua su gran parte della Penisola e in particolare per l'Emilia-Romagna. Nello specifico, infatti, la giornata sarà caratterizzata da tempo generalmente stabile, salvo delle piogge sulla Romagna. Tempo nebbioso sulle pianure emiliane, specie in prossimità del Po. Clima freddo e umido. Mare mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo