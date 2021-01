Meteo | Le previsioni per mercoledì 6 gennaio 2021

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. schiarite la sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Il fronte giunto il giorno precedente risale verso Nord lasciando in eredità cieli irregolarmente nuvolosi sull'Emilia Romagna ma con scarsi fenomeni. Tra notte e mattina residue precipitazioni nevose a fondovalle o a tratti in pianura su Piacentino e ovest Parmense; nel pomeriggio nuove locali precipitazioni a carattere di rovescio sull'Appennino romagnolo, nevose fino a quote collinari. Clima freddo. Venti deboli occidentali su Emilia, da SO sulla Romagna con rinforzi in mare aperto, che sarà mosso.

