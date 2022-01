Meteo | Previsioni per giovedì 6 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 637m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

Una circolazione depressionaria attiva sull'alto Adriatico determina maltempo la notte sulla regione con fenomeni diffusi, più intensi sui settori orientali, nevosi sino a quote medio-basse tra Emilia centro orientale e interne romagnole con fiocchi a tratti anche sulle pianure. Migliora nel pomeriggio da Nord con fenomeni in generale esaurimento poi in serata. Temperature in sensibile calo dalla sera e in quota. Venti moderati-tesi di Grecale sulla Romagna. Mari tendenti a molto mossi. Previsioni a cura di 3b Meteo