Meteo | Previsioni per lunedì 6 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4231m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Alta pressione in indebolimento ma giornata comunque in prevalenza stabile sull'Emilia Romagna, pur con sole alternato ad annuvolamenti di passaggio, che potranno sfociare in occasionali temporali o rovesci sui settori appenninici. Temperature in lieve calo, ma clima comunque caldo con punte di 32-33°C sulla pianura emiliana. Venti a tratti moderati da Ovest fino al mattino, poi a regime di brezza termica. Previsioni a cura di 3b Meteo