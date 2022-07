Meteo | Previsioni per mercoledì 6 luglio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3797m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

Tra tarda notte e soprattutto in mattinata un impulso instabile da Nord interessa l'Emilia Romagna portando qualche pioggia o temporale sparso, specie sui settori centro-orientali della Regione, localmente anche intensi. Segue un pomeriggio sostanzialmente assolato ma con qualche nuovo focolaio temporalesco sull'Appennino emiliano. Temperature in lieve calo, ma clima pomeridiano ancora caldo con punte di 31-32°C. Venti deboli a tratti moderati in prevalenza tra Est e Nordest; raffiche durante i temporali. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo