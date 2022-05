Meteo | Previsioni per venerdì 6 maggio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2582m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un'area di bassa pressione abbraccia l'Emilia Romagna determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, particolarmente compito il comaprto centro-occidentale emiliano, sepcie appenninico e pre-appenninico. Venti sino a moderati da NNE, in rotazione a Levante prima di una generale attenuzaione serale; maggiori raffiche in Romagna. Temperature massime fino a 16-19°C. Mare da poco mosso a mosso.

