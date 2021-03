Meteo | Previsioni per sabato 6 marzo

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 974m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: vento.

Previsioni in Regione

Aria più fredda dai Balcani affluisce sull'Emilia Romagna, accompagnando un fronte nuvoloso foriero di precipitazioni sparse tra notte e mattino, residue al pomeriggio a ridosso dell'Appennino ma in definitivo esaurimento entro la prima serata, con aperture da Nord. Temperature in netto calo, torna la neve sull'Appennino a tratti sotto gli 700-1000m. Venti moderati nord-orientali, sino a forti di Bora sulla Romagna nella prima parte del giorno, in attenuazione serale. Mare da molto mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery