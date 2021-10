Meteo | Previsioni per mercoledì 6 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2590m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

L'ingresso di un nuovo impulso instabile da Nord porterà un ulteriore aumento dell'instabilità sull'Emilia Romagna, con approfondimento di un vortice ciclonico in serata. Sull'Emilia rovesci attesi a partire dal primo pomeriggio, mentre tra Ferrarese, basso Modenese e bassa Romagna proprio nel pomeriggio non escludiamo fenomeni temporaleschi. In serata minimo depressionario in approfondimento, con ritornante perturbata in ingresso da Nord Est, responsabile di piogge e rovesci diffusi tra Romagna ed Emilia orientale. Sull'Appennino attese le prime nevicate dell'anno, con quota neve in calo fin verso i 1800-2000 metri. Venti deboli/moderati a rotazione ciclonica. Calo termico.

Previsioni a cura di 3b Meteo