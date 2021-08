Meteo | Previsioni per sabato 7 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4463m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Un nuovo fronte si avvicina all'arco alpino ma non porterà particolari conseguenze sull'Emilia Romagna, dove la giornata vedrà tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Da segnalare solamente il transito di nubi alte e stratiformi tra pomeriggio e sera, che tra Piacentino e entroterra parmense potrebbero generare anche locali piovaschi. Temperature in ulteriore aumento, punte di 35-36°C sull'Emilia orientale. Venti da S/SO nelle aree interne, Scirocco prevalente lungo l'Adriatico. Mare da poco mosso a mosso.

