Meteo | Previsioni per domenica 7 agosto

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. nubi sparse in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3923m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Anticiclone in lieve indebolimento, causa di qualche temporale in più sull'Emilia, specie tra notte e primo mattino quando non si escludono fenomeni anche di forte intensità con locali nubifragi e/o grandinate e colpi di vento. A seguire sole prevalente su coste e pianure, ancora qualche temporale sull'Appennino emiliano ed entro la notte successiva ancora sulle relative pianure. Temperature in calo, si smorza il grande caldo pur con clima che si mantiene prettamente estivo e anche afoso. Venti fino a moderati in prevalenza dai quadranti orientali o nord orientali, specie su Est Emilia e Romagna. Previsioni a cura di 3b Meteo