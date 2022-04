Meteo | Previsioni per giovedì 7 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2321m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata prevalentemente asciutta con nuvolosità irregolare salvo residua instabilità le prime ore della notte su taluni settori romagnoli. Possibili nubi basse miste a fioschie nel primo mattino tra ferrarese e Valli di Comacchio. Clima diurno molto gradevole, con temperature massime che sfioreranno i 22-23°C in pianura. Ventilazione moderata da Sud-Ovest dal pomeriggio, in rinforzo serale con raffiche fino a 40-55 km/h, specie su imolese e forlivese. Mare prevalentemente poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo