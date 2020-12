Meteo | Previsioni per lunedì 7 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1173m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in Emilia-Romagna

Il maltempo concede una pausa, la giornata sull'Emilia Romagna trascorrerà all'insegna del tempo per buona parte stabile, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Maggiori addensamenti potranno tuttavia interessare i crinali appenninici dove sono attese delle piogge e delle nevicate al di sopra degli 800m di quota. Qualche breve fenomeno non si esclude anche sull'Emilia, più probabile al mattino. Temperature in calo nei valori minimi, in rialzo in quelli massimi. Venti moderati, fino a tesi di Libeccio. Mari mossi.

Previsioni grazie a 3B Meteo

