Meteo | Previsioni per martedì 7 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1414m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Giornata di tregua con tempo ovunque stabile e asciutto sull'Emilia Romagna. Da segnalare il transito di nubi alte e stratiformi tra notte e mattino, cosi come la possibile formazione di locali banchi di nebbia sulle basse pianure. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi, ma minime in forte calo con gelate diffuse tra notte e mattino anche sulle pianure. Venti deboli tra Ovest-Sudovest e Ovest-Nordovest con residue raffiche sulle coste. Mare mosso, tendente a poco mosso. Previsioni a cura di 3b meteo