Meteo | Previsioni per mercoledì 7 dicembre

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1728m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un flusso umido occidentale interessa la Regione provocando nuove piogge e acquazzoni sparsi nell'arco del giorno sulla Romagna. Tempo asciutto ma uggioso sull'Emilia per nebbie e nubi basse. Temperature invariate, clima umido e freddo.

Previsioni a cura di 3b Meteo