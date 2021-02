Meteo | Le previsioni per domenica 7 febbraio 2021

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2319m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Una perturbazione atlantica sfila verso Est determinando sull'Emilia Romagna tempo in peggioramento con piogge e rovesci in estensione da Ovest verso Est. Clima più asciutto nel corso della serata con locali schiarite tra Est Emilia e Romagna centro settentrionale, nuove piogge possibili invece su Piacentino e Parmense. Temperature in rialzo diurno sulle pianure, fino a 18°c in Romagna, in calo serale in montagna. Venti moderati da NE, in rotazione da SO su Appennino e Romagna, da NO sull'Emilia. Mari molto mossi per Scirocco.

Gallery