Meteo | Le previsioni per giovedì 7 gennaio 2021

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 183m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'emilia-Romagna

Correnti umide e fredde occidentali continuano a investire il nostro Paese, mantenendo condizioni climatiche rigide sull'Emilia Romagna. Condizioni di generale variabilità, più nuvoloso sulle pianure emiliane occidentali con foschie spesse e locali banchi di nebbia specie tra alto parmense e piacentino; qualche apertura in più sulla Romagna. Locali sporadici fenomeni possibili sui crinali appenninici. Temperature stabili, freddo al mattino con lovali gelate. Venti deboli variabili. Mare in genere poco mosso.

