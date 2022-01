Meteo | Previsioni per venerdì 7 gennaio

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo che va gradualmente migliorando sull'Emilia Romagna, con le ultime piogge che interesseranno in nottata la bassa Romagna. Altrove tempo asciutto ma con possibile formazione di nebbie sulle basse pianure emiliane, tra Piacentino, Parmense, Reggiano e Modenese. Temperature in calo nei valori minimi, clima invernale ovunque. Venti deboli dai nord-orientali. Mare da molto mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo