Meteo | Previsioni per lunedì 7 giugno

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3226m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in regione

Insistono correnti più fresche alle alte quote atmosferiche. Frequente nuvolosità sull'Emilia Romagna con residue precipitazioni nella notte. Entro il pomeriggio l'instabilità tornerà a svilupparsi con acquazzoni e temporali lungo l'Appennino, ma possibili qua e là anche sulle zone di pianura e in prossimità delle coste. Venti deboli variabili con locali rinforzi. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo