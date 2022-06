Meteo | Previsioni per martedì 7 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3602m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione si indebolisce sotto la spinta di correnti più fresche atlantiche. Maggiore variabilità sull'Emilia con il rischio nella mattinata di qualche fenomeni in transito lungo il Po. Nel pomeriggio instabilità in aumento con rovesci o temporali in estensione dall'Appennino emiliano, anche di forte intensità, a pianure emiliane (specie centro orientali) e Romagna. Clima caldo estivo fino al pomeriggio, pur senza particolari eccessi, generale calo termico in serata. Venti a regime di brezza fino al pomeriggio, salvo raffiche durante i temporali, in rotazione tra Nord e Ovest a fine giornata. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo